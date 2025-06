Israel: Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém retoma atividades regulares

A Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém retomará as atividades consulares regulares nesta quarta-feira, 25. A ordem para que funcionários da representação e familiares se abrigassem em casa foi retirada, após o cessar-fogo entre Israel e Irã. A embaixada estava com serviços limitados devido ao conflito. As viagens para fora das principais cidades israelenses ainda estão restritas para os servidores e familiares. Fonte: Dow Jones Newswires.