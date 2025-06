Copel: Conselho de Administração aprova proposta de migração para o Novo Mercado

O Conselho de Administração da Copel aprovou a proposta de migração para o chamado Novo Mercado da B3, onde estão companhias com práticas de governança corporativa mais elevada. Agora, será convocada uma assembleia geral extraordinária (AGE) para 4 de agosto.

Entre os termos propostos, está a criação de uma nova classe de ações preferenciais compulsoriamente resgatáveis, a PNC. Também há previsão para conversão obrigatória da totalidade de ações preferenciais classes A e B em ações ordinárias e preferenciais classe C (PNC), na proporção de 1 ordinária e 1 PNC para cada ação preferencial classe A ou B, resultando numa operação sem diluição dos acionistas, considerando o capital social total da empresa.

Também está previsto o resgate integral das ações PNC imediatamente após a conversão, utilizando-se as reservas de lucros disponíveis, pelo valor de resgate de R$ 0,7749 por ação resgatada, além da reorganização do capital social da Copel, que passará a ser representado exclusivamente por ações ordinárias e por uma golden share preferencial de titularidade do Estado do Paraná, após a conclusão do resgate; e da reforma do estatuto para contemplar a criação das ações PNC, a conversão, o resgate e a inclusão das cláusulas obrigatórias exigidas pelo regulamento de listagem do Novo Mercado.