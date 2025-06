Rajadas de vento causam queda de contêineres em Santos; 1 pessoa morre esmagada

Um caminhoneiro de 48 anos morreu ao ser atingido por um contêiner de carga que caiu sobre a cabine do caminhão em que ele estava, em Santos, no litoral de São Paulo. Conforme o Corpo de Bombeiros, rajadas de vento causaram a queda de seis contêineres de carga que estavam empilhados no pátio de uma empresa. Uma das estruturas atingiu a cabine de um caminhão.

Em Santos, segundo a Defesa Civil, o vento atingiu 63 km por hora, causando também a queda de árvores. Os ventos causaram estragos também outras cidades da região.

A Defesa Civil estadual havia alertado para a chegada de uma frente fria no Estado com previsão de raios, rajadas de vento e queda de granizo em pontos isolados.

O desabamento dos contêineres aconteceu no interior de uma empresa, localizada no bairro Alemoa, na região portuária. O Corpo de Bombeiros acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a equipe médica constatou o óbito. A vítima foi retirada das ferragens e o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado no 5.o Distrito Policial de Santos.

Em Bertioga, na Baixada Santista, uma estrutura de eventos desabou em razão da ventania, no bairro Albatroz. Não houve feridos, segundo a prefeitura.

A Defesa Civil, técnicos municipais e a empresa responsável pela obra realizaram uma vistoria no local. O acesso à área foi fechado por segurança. A prefeitura diz que a obra está dentro do período de garantia contratual e não terá prejuízos com os reparos. As causas estão sendo apuradas por um grupo técnico, que há solicitou uma perícia no local.