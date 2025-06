Metrô adia licitação da Linha 19-Celeste; veja novas datas

O Metrô de São Paulo adiou a licitação para as obras de construção da Linha 19-Celeste do sistema metropolitano de transporte urbano. Conforme publicação no Diário Oficial desta segunda-feira, 23, a licitação será por lotes e a publicação dos editais dos três lotes vai acontecer entre os dias 22 e 24 de julho. Inicialmente, a licitação estava prevista para o dia 6 de junho, depois foi postergada para o final deste mês.

O Metrô informou que a abertura da licitação foi adiada para atender a pedidos das empresas interessadas em participar da concorrência, possibilitando um prazo maior para a elaboração das propostas.

As publicações dos editais dos Lotes 1, 2 e 3 estão previstas para os dias 22, 23 e 24 de julho, respectivamente.

A previsão é de que as obras comecem em 2026 com prazo de 75 meses para conclusão, ou seja, a entrega da linha completa deve acontecer apenas em 2032.

Com 17,6 km, a Linha 19-Celeste vai ligar a região do Anhangabaú, no centro de São Paulo, até o Bosque Maia, na cidade de Guarulhos, passando pela zona norte da capital. A previsão é de 15 estações.

A obra será dividida em três lotes que serão licitados separadamente.

São eles:

Lote 01 - do centro de São Paulo até a estação Vila Maria.

Lote 02- da estação Vila Maria até a estação Jardim Julieta.

Lote 03 - da estação Jardim Julieta até o VS 18 (Bosque Maia, em Guarulhos).

Os lotes serão trabalhados simultaneamente para acelerar a construção. O prazo de conclusão será de 75 meses (6 anos e 2 meses) após a assinatura dos contratos.

A Linha 19-Celeste será integrada às linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha do Metrô. O ponto de partida será junto ao Terminal Bandeira, de ônibus urbanos, na Praça da Bandeira, entre as avenidas 9 de Julho e 23 de Maio. No total, serão 15 estações, sendo 10 em São Paulo e 5 em Guarulhos.

As estações em Guarulhos serão: Bosque Maia, Guarulhos-Centro, Vila Augusta, Dutra e Itapegica. Em São Paulo, as estações serão: Jardim Julieta, Vila Sabrina, Cerejeiras, Santo Eduardo, Vila Maria, Catumbi, Silva Teles, Cerealista, São Bento e Anhangabaú.

Na estação Cerealista, no bairro do Pari, próximo da Feirinha da Madrugada, pode haver integração com a Linha 11-Coral da Companhia de Trens Metropolitanos (CPTM).

As desapropriações para a implantação da linha já vêm sendo realizadas. As áreas foram declaradas de utilidade pública pelo governo estadual e os processos, amigáveis ou judiciais, são conduzidos pela Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI).

Além da construção de 15 estações, serão edificados 18 poços de saída de emergência e ventilação e readequadas as estações São Bento (Linha 1-Azul) e Anhangabaú (Linha 3-Vermelha), que serão conectadas à futura linha.

A expectativa é de que a nova linha transporte 630 mil pessoas por dia - o tempo de percurso será reduzido em pelo menos uma hora. O investimento previsto é de R$ 19,5 bilhões.