Intenção de Consumo das Famílias sobe 0,5% em junho ante maio, mostra CNC

Os brasileiros ficaram mais propensos às compras em junho, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) subiu 0,5% em relação a maio, já descontadas as influências sazonais, para o patamar de 102,4 pontos, mantendo-se na zona de satisfação.

Em junho, o ICF registrou o melhor resultado mensal desde maio de 2024, na série com ajuste sazonal. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, porém, a intenção de consumo caiu 1,3% em junho de 2025, nono mês consecutivo de retração.

Segundo a CNC, a pesquisa revela que o avanço na série ajustada sazonalmente foi impulsionado pelo maior acesso ao crédito.

"De acordo com o estudo, 32,6% dos consumidores percebem maior facilidade para obter crédito, o maior pico desde abril de 2020", apontou a CNC, em nota.

Na passagem de maio para junho, houve crescimento em seis dos sete componentes do ICF: emprego atual, queda de 0,1%, para 125,0 pontos; renda atual, +1,2%, para 122,5 pontos; nível de consumo atual, +1,1%, para 91,0 pontos; perspectiva profissional, +0,5%, para 114,7 pontos; perspectiva de consumo, +1,2%, para 104,7 pontos; acesso ao crédito, +2,5%, para 97,3 pontos; e momento para aquisição de bens de consumo duráveis, +0,1%, para 63,8 pontos.

"O que vemos é o reflexo dos estímulos contraditórios que o país tem dado: de um lado, a maior oferta de crédito e a perspectiva de melhora no emprego; de outro, a inflação e os juros, com o endividamento crescente afetando o avanço da inadimplência. Esses fatores combinados devem manter o consumidor brasileiro em posição de cautela nos próximos meses", avaliou o economista João Marcelo Costa, da CNC, em nota.

A propensão ao consumo aumentou tanto entre os mais pobres quanto entre os mais ricos em junho. No grupo com renda mensal acima de dez salários mínimos, o ICF cresceu 0,6% em relação a maio, para 116,7 pontos. Entre as famílias com renda inferior a 10 salários mínimos, o ICF subiu 0,6%, para 99,5 pontos.