Trump ordena que DoE dos EUA perfure poços de petróleo 'agora' e exige preços baixos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demonstrou insatisfação nas redes sociais com os preços elevados do petróleo e pediu que "todos" se movimentem para baixá-los. Em publicação na Truth Social, o republicano ordenou ao Departamento de Energia (DoE, em inglês) norte-americano que "perfure, baby, perfure", em referência ao seu lema de campanha que defende o aumento da extração de petróleo em território nacional. "E quero dizer AGORA!", acrescentou.

Trump disse que está observando se "todos" manterão os preços do petróleo baixos, sem especificar a quem estava se referindo ou sinalizar qual o nível ideal das cotações para o presidente americano. "Estou de olho! Vocês estão caindo no jogo do inimigo. Não façam isso!", escreveu, em outra publicação.

Os preços do petróleo saltaram mais de 3% na noite do domingo e chegaram a alcançar o maior nível desde janeiro deste ano, após ataques dos EUA contra instalações nucleares do Irã aumentarem temores de escalada no conflito do Oriente Médio.

Entre as preocupações, está o possível fechamento do Estreito de Ormuz, por onde cerca de 20% do petróleo global é escoado.

Contudo, os preços da commodity operam voláteis, com os contratos mais líquidos do WTI e do Brent em queda modesta por volta das 10h50 (de Brasília) desta segunda-feira, 23.