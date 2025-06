Índice de estoques sobe 1,3% em junho ante maio, aponta Fecomercio-SP

O Índice de adequação dos Estoques (IE) na cidade de São Paulo avançou 1,3% na passagem de maio para junho, informou a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). Em relação a igual mês do ano passado, porém, o índice recuou 1,6%.

Em junho ante maio, a proporção de empresários que consideram ter uma situação adequada passou de 54,8% para 55,5%.

Entre os que veem os estoques acima do adequado, a proporção diminuiu de 25,2% para 24,3%, enquanto a proporção de empresários que consideram ter estoques abaixo do adequado avançou de 19,8% para 20,1%.

Porte

Entre as grandes empresas, a proporção dos que veem estoques adequados aumentou de 69,7% em maio para 72,2% em junho. As empresas desse porte com estoque acima do adequado reduziram de 19,7% para 16,7%, enquanto as com estoque aquém do adequado passaram de 7,9% para 9,7%.

Nas pequenas empresas, a proporção dos que veem estoques adequados subiu de 54,5% para 55,1%. As empresas desse porte com estoque acima do adequado caíram de 25,3% para 24,5%, enquanto as que consideram estoque abaixo do adequado passaram de 20,1% para 20,3%.