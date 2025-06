Nunes culpa Enel por atraso em ônibus elétricos na capital paulista

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), disse nesta segunda-feira, 23, que o programa de substituição da frota de ônibus convencionais por elétricos está em atraso por culpa da concessionária de energia elétrica Enel. Segundo ele, a cidade tem cerca de 700 veículos elétricos e outros 200 à espera de ações da distribuidora.

"Essa empresa irresponsável não faz a ligação elétrica nas garagens", afirmou o prefeito. A declaração foi feita à Rádio Eldorado, direto de Milão, na Itália, onde Nunes cumpre agendas com encontros nas áreas de mobilidade, sustentabilidade e alimentação. A Eldorado busca contato com a Enel e o espaço está aberto para manifestação.

Na entrevista, Nunes também indicou que a capital paulista fará investimentos de R$ 12 bilhões em três ecoparques que vão gerar energia a partir do lixo, com base em um modelo já adotado na Itália. Questionado ainda sobre as eleições de 2026, Nunes disse acreditar que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deverá disputar a reeleição no Estado e não a Presidência da República.