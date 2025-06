Carney diz que conversou com Trump sobre progresso em negociações comerciais entre Canadá e EUA

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, disse que conversou com o presidente dos EUA, Donald Trump, sobre o progresso nas negociações comerciais entre os dois países na madrugada desta segunda-feira, 23.

Em postagem no X, Carney afirmou ainda que eles falaram também sobre formas de reduzir as tensões no Oriente Médio e "nosso compromisso compartilhado com uma Otan mais forte".

A Organização do Tratado do Atlântico Norte, a Otan, fará uma reunião de cúpula de dois dias em Haia, na Holanda, a partir desta terça-feira (24).