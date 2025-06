Ucrânia: ataque da Rússia mata ao menos 5 pessoas em Kiev

A Rússia lançou um ataque aéreo na madrugada desta segunda-feira, 23m contra Kiev. Quatro pessoas morreram na capital da Ucrânia e uma quinta vítima foi confirmada em Bila Tserkva, que fica no entorno da cidade. Os serviços de emergência ainda contabilizaram 18 feridos na região. Drones e mísseis atingiram áreas residenciais, hospitais e centros esportivos em vários distritos de Kiev. Equipes de resgate tentam localizar sobreviventes nos escombros de um apartamento residencial que foi atingido pelo bombardeio no distrito de Shevchenkivskyi. Fonte: Associated Press.