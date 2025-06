Haliburton se machuca, Oklahoma aproveita, derrota Indiana e é campeão da NBA

Em um jogo nervoso, o Oklahoma City Thunder derrotou o Indiana Pacers, por 103 a 91, e fechou a série final da NBA da temporada 2024/2025 com 4 a 3. O título de campeão ratificou a condição de melhor equipe do campeonato obtida durante toda a disputa e Shai Gilgeous-Alexander como o melhor jogador. Haliburton, um dos melhores jogadores dos Pacers se machucou no primeiro quarto e deixou a quadra com lesão no tendão de Aquiles.

Shai, mais uma vez, foi o cestinha da partida, com 29 pontos, enquanto Jaylen Williams somou 20. Do lado dos Pacers, Mathurin marcou 24 e o reserva McConnell fez 16, mesma pontuação de Siakam.

Jogo começou com as equipes nervosas. O contra-ataque, ao contrário de outras partidas da série, não foi tão usado nos primeiros minutos. Siakam e Haliburton foram os destaques de Indiana, enquanto Shai foi o melhor do Thunder.

Recuperado aparentemente da lesão na panturrilha direita, que o atrapalhou no quinto jogo, Haliburton mostrou estar com a pontaria certa e acertou três cestas de três para colocar Indiana na frente, em 14 a 10. Shai tinha seis para o Thunder.

O destaque negativo da equipe anfitriã no começo do duelo decisivo foi Jalen Williams, zerado nos primeiros seis minutos. Em compensação, Caruso veio 'quente' do banco de reservas, com duas cestas de três para colocar Oklahoma na frente em 16 a 14.

Com 4min55 para o final do período, Haliburton sentiu lesão na perna direita (tendão de Aquiles) e teve de sair de quadra em direção ao vestiário. O placar era 18 a 16 para Oklahoma. TJ McConnell, sempre com boas atuações vindo do banco, assumiu a armação dos Pacers.

O nervosismo voltou a dominar as equipes nos momentos finais do quarto. Kenrich Williams entrou bem na defesa do Thunder, que fechou em 25 a 22 no primeiro quarto.

O segundo período começou com uma cesta de três de Mathurin, que silenciou o ginásio e empatou a partida em 25 pontos. A proximidade da decisão tirou a tranquilidade e confiança dos jogadores. O placar era baixo e equilibrado. Com 8min19 do final do período, Oklahoma tinha 32 a 29.

Thunder chegou a entusiasmar a torcida, ao abrir 37 a 32, mas Indiana não sabe desistir e voltou a equilibrar a pontuação com quatro pontos seguidos a 5min22 do final.

O jogo seguiu equilibrado, mas os 50% de aproveitamento nas bolas de três (8 de 16) ajudaram Indiana a terminar o primeiro quarto na frente com 48 a 47. Detalhe: nenhum ponto dos visitantes foi conquistado em contra-ataques.

Thunder voltou mais ligado e coletivo para o terceiro quarto. Jaylen Williams veio mais ativo e liderou o time a chegar a 56 a 51 com pouco menos de três minutos.

Como sempre aconteceu nesta série, Indiana reagiu, buscou o empate em 56 pontos, mas viu Shai comandar Thunder e fazer duas cestas de três pontos, acompanhado de Jaylen Williams para abrir 65 a 56.

Se Thunder tinha Shai, Pacers tinham McConnell, que acumulou seis pontos seguidos para diminuir o placar para 62 a 67. Com uma defesa forte e cinco pontos de Cason Wallace, Thunder abriu 75 a 66.

Com três minutos para o final do quarto, Pacers estava com o time completamente reserva em quadra. Thunder aproveitou e conseguiu a maior vantagem (77 a 66).

O último quarto começou com 81 a 68 para Thunder, que já somou com mais uma cesta de três de Shai. A 8min27 do final da partida, a vitória de Thunder parecia certa com o placar em 89 a 68. Indiana não havia pontuado no quarto.

Os Pacers foram para o desespero nos seis minutos finais. Marcação forte e ataque rápido. Indiana conseguiu baixar o prejuízo para 15 pontos (75 a 90). Mathurin passou a acertar todas as bolas e a vantagem do Thunder caiu para 12 pontos (79 a 91). A euforia dos torcedores no ginásio acabou e uma apreensão foi possível ser sentida no ar.

O final do jogo foi marcado por vários erros dos dois lados. Com 1min51, 96 a 96 para Thunder, que segurou a vitória e a conquista do título até o final, muito pelo belo trabalho defensivo de Dort: 103 a 91.