De volta ao São Paulo, Hernán Crespo será apresentado no MorumBis na terça-feira

Campeão paulista em 2021, o técnico argentino Hernán Crespo será apresentado pelo São Paulo na manhã de terça-feira no MorumBis. Crespo volta ao clube para substituir Luis Zubeldía e assinou contrato até 31 de dezembro de 2026. Com 12 pontos após 12 rodadas, o São Paulo ocupa a 14ª posição no Brasileiro.

Ao lado do treinador de 49 anos, também retornam ao clube o auxiliar Juan Branda e o preparador de goleiros Gustavo Nepote. A comissão técnica será composta ainda pelo auxiliar Víctor López e pelos preparadores físicos Federico Martinetti e Leandro Paz.

O presidente do São Paulo, Julio Casares, afirmou que a relação entre o novo técnico e o clube é de respeito e admiração. "É um grande profissional, que já conhece o clube, conquistou um título aqui e chegou o momento de ele retornar. Estamos satisfeitos em concretizar essa volta", disse Casares.

Crespo estava sem clube desde a saída do Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, em novembro. Em sua primeira passagem pelo São Paulo, ele foi demitido em razão do desempenho ruim no Brasileiro, assim como ocorreu com seu compatriota Zubeldía.

Em 2021, Crespo dirigiu o São Paulo por nove meses, com 24 vitórias, 19 empates e 10 derrotas. O técnico é lembrado com carinho por parte da torcida, já que levou o time ao título paulista e encerrou um jejum de conquistas que já durava quase nove anos.

Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, disse que há uma importante identificação de Crespo com o clube. "É um treinador que obteve conquistas na maioria dos seus trabalhos, inclusive conosco, e esperamos que isso possa se repetir. Ele retorna ainda mais experiente e preparado para os desafios que temos pela frente", disse Belmonte.