Sobre ataques dos EUA, assessor de Khamenei diz que 'jogo não acabou'

O assessor do aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã, Ali Shamkhani, declarou neste domingo que os materiais enriquecidos iranianos "permanecem intactos", apesar dos ataques americanos realizados na noite anterior contra as instalações nucleares do país.

"Mesmo assumindo a destruição completa dos locais, o jogo não acabou, pois os materiais enriquecidos, o conhecimento e a vontade política permanecem intactos. Agora, a iniciativa política e operacional, com o direito à defesa legítima, está nas mãos do lado que sabe jogar de forma inteligente e evita ataques às cegas", escreveu Shamkhani em seu perfil no X. "As surpresas continuarão!", concluiu.