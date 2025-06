Locais que EUA atingiram no Irã representam núcleo da infraestrutura nuclear iraniana

Os três locais que os EUA atingiram no Irã, Fordow, Natanz e Esfahan, segundo admitiu mais cedo o presidente Donald Trump, representam o núcleo da infraestrutura nuclear iraniana.

A usina de Natanz, que já havia sido seriamente danificada por Israel, é o mais antigo e maior do Irã para a produção de urânio enriquecido, um ingrediente-chave para uma arma nuclear.

Fordow estava produzindo a maior parte do urânio altamente enriquecido, quase em nível de armas, que o Irã tem produzido desde 2021. Ainda não havia sido atingido por Israel e havia dúvidas reais sobre a capacidade de Israel de danificar seriamente o local por causa da sua localização no interior de uma montanha.

Os dois locais representam quase todo o enriquecimento que o Irã realizou.

Já Isfahan abriga componentes críticos para o programa nuclear do Irã. Israel já havia destruído a instalação de conversão, que transforma o urânio na forma que pode ser alimentada nas centrífugas para enriquecimento.

Israel também destruiu as instalações de Isfahan para converter urânio enriquecido em metal de urânio, necessário para uma ogiva. E Israel atingiu plantas de fabricação de centrífugas em Isfahan nas últimas 48 horas.

No entanto, ainda havia outros edifícios no local. Crucialmente, a maior parte do estoque de urânio quase em nível de armas do Irã estava armazenada no subsolo em Isfahan. Isso é material suficiente para cerca de dez armas nucleares.

Se esse material foi destruído, é um grande revés para a capacidade do Irã de correr secretamente para construir uma bomba.

O chefe da agência de energia atômica da ONU disse esta semana que não tinha certeza se o Irã já havia dispersado esse material para longe de Natanz. O Irã afirma que seu programa nuclear é para fins pacíficos e civis.