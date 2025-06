Inter de Milão sofre, mas vira sobre Urawa Reds no Mundial de Clubes nos acréscimos

O estádio Lumen Field, em Seattle, era palco de mais um capítulo de frustrações recentes protagonizadas pela Inter de Milão neste final de temporada até os 47 minutos do segundo. Após o tropeço na estreia no Mundial de Clubes, com o empate em 1 a 1 com Monterrey, do México, era esperado que o time italiano se reabilitasse de maneira tranquila diante do Urawa Reds, mas o time japonês abriu o placar, vencia até os 33 minutos do segundo tempo e só foi superado quando Carboni acertou um chute colocado para sacramentar o 2 a 1 para a Inter de Milão.

Com 4 pontos em duas rodadas no Mundial, a Inter de Milão encerra sua participação na fase de grupos contra o argentino River Plate, na quarta-feira, novamente em Seattle, às 22h (de Brasília). Já o Urawa Reds, zerado, enfrenta o Monterrey, no Rose Bowl, em Los Angeles, no mesmo dia e horário.

Como era esperado pela grande diferença técnica entre os times, a poderosa Inter de Milão começou pressionando o adversário, que muito disciplinado taticamente procurava congestionar a entrada de sua área. Em sua única finalização no primeiro tempo o Urawa Reds abriu o placar.

Aos 11 minutos, Kaneko fez boa jogada pela direita e fez o passe para Watanabe, livre, na altura da marca do pênalti. Watanabe finalizou de primeira, a bola desviou na zaga e tirou o goleiro Sommer do lance.

Os italianos tentavam furar a retranca imposta pelo Urawa com os cruzamentos. E foi numa jogada dessas que a Inter conseguiu sua jogada mais perigosa. Lautaro Martínez acertou o travessão aos 18 minutos. O time italiano terminou a primeira etapa com 70% de posse de bola e 22 cruzamentos na área, que pouco perigo representaram para o Urawa.

No segundo tempo, o time do técnico Cristian Chivu criou mais jogadas de perigo, mas ficou mais exposto ao contra-ataques do Urawa. Os japoneses, porém, demonstravam mais disposição em manter o 1 a 0 no placar. A insistência nos cruzamentos deu resultado para os italianos aos 33 minutos.

Após escanteio pela esquerda, Lautaro Martinez conseguiu uma puxeta na primeira trave e empatou o jogo. Foi o segundo gol do argentino nos EUA. Nos minutos finais, a Inter buscou o gol que daria a liderança, ao menos provisória, no Grupo E do Mundial. E foi Carboni, revelado pelo time italiano, que conseguiu o chute certeiro no final do jogo.

Tradicional equipe na elite do futebol, a Inter de Milão protagoniza uma temporada decepcionante, repleta de vice-campeonatos. Foi derrotada na final da Supercopa da Itália pelo rival Milan, perdeu o Italiano para o Napoli na rodada final e foi goleada impiedosamente pelo Paris Saint-Germain na decisão da Liga dos Campeões. Agora, busca a chance de se redimir com o título do Mundial de Clubes.