Israel diz atingir todas partes da cadeia de produção de mísseis do Irã

Israel mirou a cadeia de produção de mísseis do Irã no nono dia da operação Rising Lion, disse o porta-voz das Forças de Defesa de Israel (IDF), Effie Defrin. Os ataques usaram aproximadamente 60 jatos. Para isso, Israel empregou milhares de drones para escanear os locais antes da ofensiva. "As capacidades de lançamento de mísseis do regime iraniano são apenas uma fração do que eram no início da operação", afirmou Defrin.

A operação alvejou sistemas de radar e baterias de defesa aérea, seguindo a estratégia de dominar o espaço aéreo do Irã. Com isso, Israel também teria conseguido atacar centros de comando de mísseis, infraestrutura de drones, instalações de armazenamento militar e túneis de lançamento para foguetes e mísseis.

O porta-voz relatou ainda que a Força Aérea tem atacado a cadeia de comando de drones, tendo supostamente destruído 950 drones explosivos iranianos antes de serem lançados. A Marinha de Israel atacou uma estrutura militar do Hezbollah, eliminando um terrorista e atingindo lançadores de mísseis.

Mesmo com as vitórias relatadas, Defrin afirmou que a campanha não acabou: "O inimigo ainda possui capacidades e intenções".

Ataques a Israel

Nesta manhã, segundo a IDF, alertas foram acionados devido à infiltração de drones lançados pelo Irã, mas não houve feridos. Na última semana, mais de mil drones foram lançados do Irã em direção a Israel. A maioria teria sido interceptada nas fronteiras.

Líderes apontam ligação do Irã com Hamas e Hezbollah

As operações eliminaram Saeed Izadi, comandante do Corpo da Palestina na Força Quds e coordenador entre o regime iraniano e o Hamas. A IDF afirma que, desde o início da guerra, Izadi teria tentado transferir milhões de dólares em armas para o Hamas, tentativa frustrada pela inteligência israelense.

O porta-voz informou que, no hospital em Gaza onde o mentor dos ataques de 7 de outubro, Mohammad Sinwar, foi eliminado, foram encontradas correspondências entre Sinwar e Izadi, o que, para a IDF, comprova a ligação entre a Guarda Revolucionária do Irã e o Hamas. "Cortamos essa conexão e interrompemos a transferência de armas", disse Defrin.

Outra eliminação destacada por Israel foi a de Behnam Shahriyari, apontado como responsável pela transferência de armas do regime iraniano para o Hezbollah.