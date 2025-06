Queda de balão em SC: quem são os sobreviventes da tragédia

A Polícia de Santa Catarina divulgou a lista com nomes do piloto e dos 12 passageiros que sobreviveram ao acidente de balão em Praia Grande, no sul do Estado, neste sábado, 21. Os oito mortos ainda estão sendo identificados, segundo as autoridades.

O balão pertencia à empresa Sobrevoar, que diz cumprir todas as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), destacando que não tinha registros de acidentes anteriores.

Os sobreviventes se jogaram do equipamento, que estava pegando fogo, com a intenção de se salvar. Conforme os bombeiros, o balão se incendiou enquanto voava e caiu em uma área próxima a um posto de saúde (Cachoeira). O piloto viu o início do fogo, conseguiu descer e pulou junto de 12 passageiros.

Depois disso, o equipamento subiu de novo. Os passageiros que ficaram no balão morreram carbonizados.

Veja quem são os sobreviventes:

Elvis de Bem Crescêncio (piloto)

Leciane Herrmann Parizotto

Thayse Elaine Broedbeck Batista

Marcel Cunha Batista

Claudia Abreu

Rodrigo de Abreu

Victor Hugo Mondini Correa

Laís Campos Paes

Tassiane Francine Alvarenga

Sabrina Patrício de Souza

Fernando da Silva Veronezi

Leonardo Soares Rocha

Luana da Rocha