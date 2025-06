Renato Góes diz que papel em ?Vale Tudo? foi surpresa

Renato Góes não imaginava que seria escalado para viver Ivan no remake de Vale Tudo. No Conversa com Bial de ontem, 20, o ator relembrou a ansiedade pela resposta do teste, que demorou dois longos meses. "O Ivan foi uma surpresa para mim, porque não imaginava esse personagem especificamente. Quando vi imagens da novela, até me via fazendo outros papéis da primeira versão, de 1988", revelou.

Na época, ele estava trabalhando na adaptação de um texto de Manuela Dias, autora do remake, para o teatro, e preferiu não misturar os projetos. "Não queria perguntar, não queria saber como estava."

O teste para o papel chegou por mensagem de um produtor da novela, e logo despertou um grande interesse no ator. "Quando soube que iria acontecer, passou a ser um grande desejo."

A resposta sobre o resultado do teste demorou, causando ansiedade no ator. "Dois longuíssimos meses. Eu tinha desistido de dormir. Eu não estava mais conseguindo dormir!"

Após ser aprovado, Góes procurou Antônio Fagundes, que interpretou Ivan na versão original da trama. "Tive uma resposta maravilhosa, encorajadora, sabe?", lembrou. "Logo depois, a gente se encontrou na festa dos 60 anos da Globo, e ele me deu um abraço."

O gesto, segundo o ator, teve um efeito imediato: "Com certeza, passei a fazer um Ivan bem melhor no dia seguinte depois desse abraço", concluiu.