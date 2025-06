Bombeiros do Rio resgatam 73 praticantes de stand up paddle no mar

Cem praticantes de stand up paddle foram surpreendidos por fortes ventos durante a prática do esporte na manhã deste sábado, 21, na Praia do Leme, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), que afirmou ter resgatado 73 pessoas que não conseguiram retornar à orla.

Pelo menos oito pessoas receberam atendimento médico. Conforme o major Fábio Contreiras, as vítimas estavam a cerca de 3 quilômetros da costa. O resgate envolveu embarcações e helicópteros.

Em nota, a CBMERJ reforçou a importância de conferir a previsão do tempo antes de qualquer passeio ou atividade esportiva no mar. Em caso de risco de ventos fortes, chuva ou mar agitado, o passeio não deve ser feito.