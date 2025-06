Balão cai em Praia Grande, SC: como são os passeios na 'Capadócia brasileira'?

Um acidente de balão deixou oito mortos em Praia Grande, município no sul de Santa Catarina, na manhã deste sábado, 21. Havia 21 pessoas a bordo, incluindo o piloto, e os sobreviventes tiveram de saltar do equipamento em chamas. Ainda não se sabe a possível causa do acidente.

A região é famosa pela prática de balonismo e é considerada a "Capadócia brasileira", em alusão à região da Turquia onde a prática de balões atrai turistas de todo o mundo. O passeio no local chama a atenção pela vista proporcionada para os cânions Itaimbezinho e Fortaleza.

A cidade de cerca de 8 mil habitantes também é conhecida como Capital dos Cânions, por ter 11 dessas formações geológicas em seu território, segundo o portal de turismo da região. Praia Grande fica na divisa de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a cerca de 270 quilômetros de Florianópolis.

Segundo uma empresa que oferece pacotes de lazer na região, os passeios, na maioria das vezes, começam por volta das 5h30 da manhã e duram cerca de 45 minutos a 1 hora. Os pacotes oferecidos giram em torno de R$ 500 e ultrapassam R$ 3 mil.

O Estadão não conseguiu o pacote com a Sobrevoar, empresa responsável pelo balão que pegou fogo neste sábado.

Conforme informações de um veículo local, o Economia SC, o turismo na região começou a se fortalecer na década de 1990 com a criação de parques nacionais, mas ganhou ainda mais notoriedade durante a pandemia.

Entenda o caso

As equipes que atuam no local seguem em busca pelos treze sobreviventes. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde desse grupo.

Conforme os bombeiros, o balão se incendiou enquanto voava e caiu em uma área próxima a um posto de saúde (Cachoeira).

Vídeos da queda divulgados nas redes sociais mostram que, durante a queda, o balão já estava em chamas e o cesto se solta antes de chegar ao chão. Também é possível ver passageiros caindo.

Ainda não há hipóteses sobre a causa do acidente, que será investigada pelas autoridades.