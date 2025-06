Primeira onda de frio do inverno no Brasil já tem data; veja quando

A primeira onda de frio do inverno deste ano pode ser registrada a partir desta segunda-feira, 23, conforme a Climatempo. Será a terceira onda de baixas temperaturas de 2025.

A transição do outono para o inverno ocorreu na sexta-feira, 20. Entre este domingo, 22, e a segunda-feira, 23, há previsão frente fria com ciclone, de acordo com a empresa de meteorologia Climatempo.

"Este sistema é grande e terá maior impacto pelo País. Na segunda-feira, o ciclone se intensifica no oceano e favorece a ocorrência de ventos fortes nos Estados do Centro-Sul do Brasil", alerta.

Ainda de acordo com a empresa de meteorologia, o ciclone não avança sobre o continente, mas, estimula rajadas de vento muito fortes, inclusive em São Paulo e Mato Grosso do Sul. Ainda na segunda-feira, uma nova massa de ar polar forte, avança pelo interior do País, provocando acentuada queda de temperatura.

"Teremos dois pulsos de ar frio nos próximos dias e uma nova onda de frio se estabelecendo nesta segunda-feira com duração até a sexta-feira, 27, com esta primeira massa de ar polar, do começo da semana, impactando os três Estados da Região Sul e o Estado de Mato Grosso do Sul", projeta a Climatempo.

No Estado de São Paulo, a previsão indica que as temperaturas devem começar a cair a partir de terça-feira, 24, e principalmente na quarta-feira, 25.

"O segundo pulso de ar frio fica mais para o fim da próxima semana, com outra massa de ar polar entrando no Sul ainda a partir de sexta-feira", acrescenta a Climatempo.

No decorrer da última sexta, um ciclone na costa do Sul deu origem a uma nova frente fria e a chuva voltou a impactar áreas do Rio Grande do Sul.

Também há expectativa de fortes chuvas na capital paulista entre segunda e terça-feira, com queda de temperatura na terça-feira. Os termômetros devem voltar a subir na quinta-feira, 26, voltando a diminuir a partir de sexta-feira.

Veja a previsão para a cidade de São Paulo, segundo a Meteoblue:

- Sábado: entre 14ºC e 21ºC;

- Domingo: entre 15ºC e 25ºC;

- Segunda-feira: entre 17ºC e 26ºC;

- Terça-feira: entre 7ºC e 15ºC;

- Quarta-feira: entre 4ºC e 16ºC.

Frente fria com massa de ar polar em julho

Nos primeiros dias de julho, a chegada de uma frente fria, seguida por uma massa de ar polar, deve causar pancadas de chuva generalizadas, com possibilidade de raios e rajadas de vento, além de quedas bruscas de temperaturas, intensificando a sensação de frio no Estado de São Paulo. A previsão é da Defesa Civil Estadual.

Uma nova massa de ar frio, prevista para a transição entre a primeira e a segunda quinzena do mês, também causará declínio térmico, mas de forma mais amena.

Na maior parte do País, o inverno deve apresentar temperaturas médias a mais altas. Entre agosto e setembro, também são esperados termômetros em elevação no Estado paulista.

"Podemos ter eventos de onda de frio mais intensas, que podem avançar até a região central, mas não serão frequentes", acrescenta Paulo Lombardi, meteorologista da Tempo OK.

Chance de neve no Sul do País

Há expectativa de neve nas serras gaúcha e catarinense em razão do frio intenso e condições favoráveis para chuva na noite de segunda-feira.

Conforme o Inmet, o frio se intensificará na terça-feira, 24. Na madrugada e no início da manhã, haverá condições para geada ampla nos três Estados do Sul, geada com intensidade variando de moderada a forte entre a Serra Gaúcha, áreas de Santa Catarina e sul do Paraná.

"A geada também chega no sul do Mato Grosso do Sul, sudoeste e sul de São Paulo", prevê o instituto.

Na quarta-feira, 25, espera-se que a geada continue nas áreas mencionadas anteriormente, com queda de temperatura prevista para o sul de Goiás, Triângulo Mineiro, Zona da Mata e sul de Minas Gerais, além de todo o Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo.