Bayern promete seriedade com Benfica para fugir do Flamengo nas oitavas do Mundial de Clubes

A força demonstrada pelas equipes sul-americanas vem chamando atenção entre os gigantes europeus, fazendo-os repensarem algumas estratégias no Mundial de Clubes. Depois de sofrer para superar o Boca Juniors nesta sexta-feira, por 2 a 1, e obter a vaga antecipada, o técnico Vincent Kompany, do Bayern de Munique, garantiu que a equipe jogará com seriedade diante do Benfica, na última rodada da classificação, na busca pela liderança da chave e, ao mesmo tempo, uma fuga de embate com o Flamengo já nas oitavas de final.

Os cariocas já garantiram o primeiro lugar e cruzam com o segundo colocado da chave do Bayern. Com seis pontos, basta uma igualdade com os portugueses para que o cruzamento seja com o segundo do grupo do Flamengo. Ocorre que o Benfica necessita de pontos para também avançar, e deve tentar agredir os bávaros pois um triunfo os coloca no topo.

"Tivemos de trabalhar muito hoje (sexta-feira), mas conseguimos, estamos nas oitavas de final e estou muito satisfeito com isso", celebrou Kompany antes de reconhecer a força dos rivais da América do Sul. "Vocês viram como é difícil para times europeus jogarem contra equipes sul-americanas. Acho que fizemos isso muito bem, controlamos as emoções no jogo. Sim, sofremos um gol, mas mantivemos a calma. E a maneira como encaramos o jogo foi muito madura. No geral, foi uma atuação sólida. A atmosfera estava simplesmente inacreditável", completou, frisando o forte apoio dos argentinos.

Ao SporTV, Kompany alegou não ter se surpreendido com a força do Flamengo, a quem vem acompanhando e citou a qualidade de Danilo e Jorginho. Aproveitou para frisar, ainda, que terá total respeito ao rival em possível cruzamento na competição.

Mas, as declarações de Kompany sobre o jogo do Benfica retratam bem que o clube espera cruzar com outro oponente nas oitavas e o Chelsea, atropelado pelos cariocas, parece ser o rival mais provável e desejado.

"Não gosto da palavra rotação. A prioridade é vencer o grupo", foi enfático ao garantir que poupar jogadores contra o Benfica não está em mente. "Vamos ver como os jogadores se sentem fisicamente. Temos jogadores tão bons que qualquer time que colocarmos em campo será um bom time", acrescentou, jogando a definição da escalação à fisiologia do Bayern. De certo, a ausência de Musiala, com lesão muscular na panturrilha.

O experiente goleiro Neuer foi outro representante do Bayern a engrandecer o futebol sul-americano. "O resultado (contra o Boca Juniors) foi o mais importante. Fomos o melhor time e não cedemos muito. Mas vocês já viram no torneio que não é fácil contra times sul-americanos", destacou. "Estamos felizes por termos começado o torneio com seis pontos."

O alívio da vaga antecipada também não fez o goleiro pensar em descanso diante dos portugueses sob risco de encarar o Flamengo. "Tiramos um pouco o ânimo deles (argentinos) no primeiro tempo. O gol então animou a torcida e (o estádio) ficou muito barulhento, mas mantivemos a calma e não nos deixamos abalar. Entramos para o jogo contra o Benfica com uma boa sensação. Queremos fazer mais uma boa exibição e conquistar os três pontos", completou, ciente que os flamenguistas também vêm deixando os estádios um verdadeiro caldeirão.