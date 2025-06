Israel: exército confirma morte de comandante iraniano que fazia interlocução com Hamas

As forças de defesa de Israel confirmaram a morte do comandante iraniano Saeed Izadi durante ataque noturno. O exército israelense aponta Izadi como o coordenador responsável pela interlocução entre o regime iraniano e o Hamas.

Segundo o chefe do Estado-Maior de Israel, General Tenente Eyal Zamir, Izadi foi uma das figuras-chave envolvidas no planejamento e execução do massacre de 7 de outubro. Ele afirmou ainda que a morte do comandante iraniano marca um ponto-chave na guerra de múltiplas frentes e "torna todo o Oriente Médio um lugar mais seguro".

Envolvimento dos EUA na guerra seria muito, muito perigoso para todos, diz Araghchi

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse neste sábado, 21, que "seria muito lamentável" o envolvimento militar ativo dos Estados Unidos no conflito, segundo informações da AP.

"Acho que seria muito, muito perigoso para todos o envolvimento dos EUA na guerra", disse Araghchi em Istambul, falando à margem de uma reunião da Organização de Cooperação Islâmica.

O presidente americano, Donald Trump, considera o envolvimento do país na guerra, mas ainda não tomou uma decisão final.