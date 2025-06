Quem é a cantora de forró Faby Bezerra, que morreu aos 37 anos

A cantora de forró Faby Bezerra morreu na quinta-feira, 19, aos 37 anos de idade, no Ceará. Ela lutava contra um câncer de colo uterino. A artista deixa quatro filhos, sendo dois pequenos, e o marido.

"Com profunda dor e imensa tristeza, nos despedimos de Faby Bezerra, cantora talentosa, mulher de luz e mãe amorosa. Sua voz encantava, sua presença acolhia, e seu amor deixava marcas por onde passava", consta em publicação oficial assinada com seu perfil.

"Nos solidarizamos com sua família, especialmente seus filhos, amigos e todos que foram tocados por sua arte e seu afeto", finalizou a nota.

No seu perfil no Instagram, que reúne mais de 20 mil seguidores, Faby fazia publicações de suas apresentações e também de momentos em família.

A jovem nasceu em 24 de abril de 1988. O velório e o sepultamento ocorreram no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, em Limoeiro do Norte, no interior do Ceará, na sexta-feira, 20.