Gustavo Petro quer convocação de Assembleia Nacional para mudar Constituição da Colômbia

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou nesta sexta-feira, 20, em publicação no X, que convocará uma Assembleia Nacional Constituinte no país para alterar a Constituição colombiana. A decisão vem na esteira da aprovação da reforma trabalhista modificada pelo Congresso, após mais de três décadas de espera, segundo Petro. "O povo trabalhador da Colômbia conquistou sua primeira vitória depois de 34 anos, desde que a Constituição ordenou a criação de uma lei do estatuto do trabalho, ordem desde então descumprida", escreveu.

Petro disse que manterá a proposta de uma Constituinte e que uma cédula será entregue nas próximas eleições para viabilizar sua convocação. "Espero a decisão de milhões, para que o próximo governo e o próximo Congresso tenham o mandato imperativo de construir o Estado social de direito, a justiça social, a democracia profunda com o povo, a paz", declarou em seu X.

O presidente colombiano também prometeu convocar os empresários "para que possamos acordar a aplicação real da lei", e criticou a legislação vigente: "Chega de códigos substantivos do trabalho apenas decorativos."

Ao justificar a proposta de uma nova Constituinte, o presidente afirmou que "sem o povo, não há justiça social" e que "esse saber popular deve se expressar onde o povo é rei: nas urnas". Ele ainda destacou a força das mobilizações populares recentes, dizendo que "lotamos todas as praças do país, uma e outra vez, cheias de esperança. O povo despertou".