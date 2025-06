Homem é baleado nas costas em tentativa de roubo de moto na zona sul de SP

Um homem de 36 anos foi baleado nas costas na manhã desta sexta-feira, 20, em tentativa de roubo a moto perto do Terminal João Dias, zona sul de São Paulo. Ele foi levado consciente até o Hospital do Campo Limpo, onde passou por cirurgia. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde da vítima.

Ao menos dois suspeitos, de 15 e 17 anos, foram apreendidos após a ocorrência, conforme informações preliminares. Eles teriam praticado outro roubo a moto na região. A polícia investiga a participação de ao menos outras duas pessoas.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP), o homem que acabou baleado estava parado de moto em um semáforo perto do Terminal João Dias quando dois criminosos o abordaram, anunciando o assalto. A abordagem teria ocorrido pouco antes das 6h.

O homem tentou fugir e os autores atiraram contra ele, fugindo em uma moto própria logo em seguida, de acordo com o boletim de ocorrência. Na pressa, eles teriam deixado a motocicleta da vítima no local.

A PM foi acionada por volta das 6h. A corporação afirma que, assim que garantiram o socorro e preservaram a cena do crime, agentes que atenderam à ocorrência começaram uma busca pelos suspeitos que tinham fugido. Seriam ao menos quatro, segundo informações preliminares.

Conforme a corporação, o grupo acabou cometendo um segundo roubo, de outra motocicleta. Imagens feitas por testemunhas obtidas pelo Estadão mostram dois homens sem capacete saindo do local do crime em um veículo. Outros dois suspeitos saem correndo.

Pouco depois, dois dos suspeitos foram apreendidos pela Polícia Militar com o novo veículo roubado . A arma usada no primeiro crime teria sido repassada para os outros dois que conseguiram fugir a pé, segundo a corporação. As buscas seguem para tentar localizá-los.

Os casos foram registrados no 89.º Distrito Policial (Portal Do Morumbi) e no 11.° Distrito Policial (Santo Amaro), que requisitaram perícia, informou a Secretaria da Segurança Pública. Não há maiores informações sobre o estado de saúde ou a identidade do homem baleado na primeira ocorrência.