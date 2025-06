Benfica vence a primeira no Mundial, goleia Auckland City e decide vaga com o Bayern

Com autoridade e paciência para lidar com uma paralisação de quase duas horas por risco de tempestades, o Benfica conquistou nesta quinta-feira sua primeira vitória no Mundial de Clubes 2025. Em Orlando, nos Estados Unidos, a equipe portuguesa derrotou o Auckland City por 6 a 0, pela segunda rodada do Grupo C, chegou a quatro pontos e manteve vivas as chances de classificação às oitavas de final.

O jogo foi interrompido ainda no intervalo, quando o placar marcava 1 a 0, devido à ameaça de raios e trovoadas na região. Após uma espera de cerca de 110 minutos, a partida foi retomada, e o Benfica manteve o controle das ações, ampliando a vantagem com naturalidade. Apesar da derrota, o Auckland teve postura competitiva e digna diante de um adversário superior tecnicamente.

Desde os primeiros minutos, o Benfica controlou a posse e ocupou o campo adversário, mas enfrentou dificuldades para romper a linha defensiva do Auckland. Faltou aceleração nas trocas de passes e contundência nas finalizações. A equipe insistiu nas jogadas pelos lados e nas inversões de jogo, mas encontrou um adversário bem postado, que bloqueava os espaços centrais e resistia com disciplina.

A pressão só se converteu em vantagem nos acréscimos, em lance individual de Prestianni, que foi derrubado dentro da área. Di María converteu a cobrança e deu ao Benfica a vantagem mínima antes da interrupção causada pelas condições climáticas. O gol, embora tardio, premiou a superioridade territorial dos portugueses no primeiro tempo.

Na volta do intervalo, o Benfica traduziu sua superioridade com mais clareza no placar. O segundo tempo foi marcado por mais intensidade ofensiva e menos resistência do Auckland, que já não conseguia acompanhar a movimentação dos atacantes adversários. Pavlidis marcou o segundo em jogada individual e, pouco depois, participou do lance que terminou com o gol de Renato Sanches em chute de fora da área.

Com o placar mais confortável, o técnico Bruno Lages aproveitou para rodar o elenco. As alterações mantiveram o ritmo da equipe, que ampliou com dois gols de Barreiro, ambos surgindo em cruzamentos após infiltrações pelos lados. O Benfica explorou bem as fragilidades defensivas do adversário e transformou o controle em goleada.

Nos acréscimos, já com o Auckland completamente entregue, Di María voltou a marcar de pênalti e fechou a conta. A vitória foi construída com paciência no primeiro tempo, eficiência no segundo e mantém o Benfica vivo na briga por uma vaga no mata-mata.

O Benfica se despede da fase de grupos diante do Bayern de Munique na terça-feira, às 16h, em Charlotte. No Geodis Park, o Auckland City enfrenta o Boca Juniors.