Alcaraz chega a 40 vitórias no ano e se garante na semifinal no Torneio de Queens

Carlos Alcaraz faz bela temporada no circuito mundial de tênis e continua cravando marcas impressionantes. Nesta sexta-feira, ao superar o francês Rinderknech e se garantir nas semifinal do Torneio de Queens, em Londres, na Inglaterra, o número 2 do mundo chegou a 40 vitórias no ano, 10 seguidas na grama e subiu sua maior série invicta na carreira para 16 jogos.

Mais uma vez Alcaraz não teve vida fácil na Inglaterra. Mas soube aproveitar as chances para fechar a partida em sets diretos, superando Rinderknech por 7/5 e 6/4 com uma quebra em cada set.

O primeiro set foi igual até 5 a 5, quando Alcaraz quebrou e depois sacou bem para fechar por 7 a 5. Na segunda parcial, o espanhol aproveitou o break point antes, quando o jogo estava 2 a 2. Sem permitir reação ao francês, fechou por 6 a 4 após somente 1h22 de partida.

"Achei que me sentiria muito pior, mas somos tenistas, temos que fazer o que for preciso para nos sentirmos bem", disse Alcaraz, após jogar 3h26 na véspera. "Estou feliz que hoje tenha sido uma hora e 20 minutos, um pouco mais parecido com a grama", continuou.

O espanhol ainda revelou que sua confiança vem aumentando a cada partida. "Estou me sentindo muito melhor do que na minha primeira partida, obviamente, mas é isso que estou tentando fazer", avaliou. "Estou me sentindo ótimo e feliz por jogar em um nível tão bom hoje. Foi um grande desafio, mas estou feliz com a forma como joguei e me senti."

O adversário de Alcaraz na semifinal deste sábado em Londres será o compatriota Roberto Batista-Agut, que superou o dinamarquês Holger Rune por 7/6 (7/5), 6/7 (4/7) e 6/2 após 2h28 de jogo.

A outra disputa por vaga na decisão de domingo será entre Jiri Lehecka e Jack Draper. O tenista checo superou o inglês Jacob Ferarley, por 7/5 e 6/2 e vai encarar mais um oponente do país. O britânico fez 2 a 1 no norte-americano Brandon Nakashima, parciais de 6/4, 5/7 e 6/4.

SEMIFINAIS DEFINIDAS EM HALLE

Os confrontos das semifinais do Torneio de Halle, na Alemanha, também foram definidos nesta sexta-feira. Algoz do líder do ranking, o italiano Jannik Sinner, Alexander Bublik manteve a grande fase. O tenista do Casaquistão passou sem sustos pelo checo Tomas Machac, parciais de 7/6 (7/2) e 6/3 e agora terá pela frente o russo Karen Khachanov, algoz do argentino Tomás Etcheverry com 6/3 e 6/2.

Do outro lado, um duelo de gigantes entre Alexander Zverev e Daniil Medvedev. Número 3 do mundo, o alemão se garantiu com 6/4 e 7/6 (8/6) sobre o italiano Flávio Cobolli. Já o russo se credenciou com 6/4 e 6/3 sobre o norte-americano Alex Michelsen.