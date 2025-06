Johnny Depp se veste como Jack Sparrow em visita a Hospital Infantil

Johnny Depp voltou a dar vida ao pirata mais famoso dos cinemas, Jack Sparrow, mas desta vez, fora das telas. O ator surpreendeu pacientes do Hospital Infantil Universitário Niño Jesús, em Madri, na Espanha, ao aparecer caracterizado como o personagem que eternizou na franquia Piratas do Caribe.

A visita, que aconteceu na última segunda-feira, 16, arrancou sorrisos de crianças e funcionários da ala pediátrica. Segundo a revista People, o artista está na capital espanhola para as gravações de seu novo filme, Day Drinker, e aproveitou uma folga nas filmagens para levar alegria às crianças em tratamento.

Nas redes sociais, circulam vídeos em que Depp aparece interagindo com os pequenos, trocando apertos de dedo mindinho e mantendo o bom humor característico do capitão Sparrow.

Não é a primeira vez que ele assume o figurino do pirata para esse tipo de ocasião. Nos últimos anos, Depp tem visitado hospitais infantis em diferentes países com o mesmo propósito.

Johnny Depp estreou como Jack Sparrow em A Maldição do Pérola Negra (2003) e o viveu em outros quatro filmes da saga até 2017. Após um período afastado dos holofotes por conta da disputa judicial com a ex-esposa Amber Heard, ele tem retomado a carreira no cinema com novos projetos, como Jeanne du Barry (2023) e o inédito Day Drinker.