Brasil esbarra no Japão e termina em quinto na disputa por equipes do Mundial de Judô

O Brasil encerrou sua participação no Mundial de Judô de 2025 com um quinto lugar na prova por equipes mistas, disputada nesta sexta-feira, em Budapeste, na Hungria. A seleção nacional chegou à disputa pelo bronze, mas foi superada pelo Japão por 4 a 0 e ficou fora do pódio na última competição do calendário do torneio.

A trajetória brasileira começou com vitória tranquila sobre o Casaquistão nas oitavas de final, em um confronto definido por 4 a 0. Na fase seguinte, contra a Alemanha, o duelo foi equilibrado e decidido apenas na sétima luta, com os europeus levando a melhor por 4 a 3.

A derrota empurrou o time para a repescagem, onde reencontrou a forte equipe da França, bicampeã olímpica na categoria. Desta vez, a seleção respondeu com autoridade: venceu por 4 a 1 e garantiu a chance de disputar a medalha de bronze.

Na luta pelo terceiro lugar, o desafio foi contra a tradicional potência do judô mundial: o Japão. No combate inicial, Leonardo Gonçalves, no peso acima de 90kg, fez duelo duro com Kanta Nakano, levou a luta para o golden score, mas acabou sofrendo um ippon. Em seguida, Jéssica Lima, que entrou em ação exclusivamente para a disputa por equipes, foi superada por Momo Tamaoki no peso até 57kg, em finalização por estrangulamento.

O terceiro embate teve Vinicius Ardina enfrentando Tatsuki Ishihara no peso até 73kg. O japonês foi preciso: marcou um waza-ari no início e, na sequência, definiu a luta com um segundo golpe que fechou o placar. Coube então a Rafaela Silva a tentativa de manter o Brasil vivo. Lutando na categoria até 70kg - acima da que normalmente disputa - a campeã olímpica de 2016 equilibrou o combate, levou para o tempo extra, mas foi superada com ippon por Utana Terada, selando a vitória japonesa por 4 a 0.

Apesar de não ter subido ao pódio nas equipes, o Brasil encerra o Mundial com duas medalhas conquistadas nas disputas individuais: prata com Daniel Cargnin (73kg) e bronze com Shirlen Nascimento (57kg).