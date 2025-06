Sequestrador é preso após manter família refém na zona norte de São Paulo

Uma família foi mantida refém em sua casa no bairro Parque Mundo Novo, zona norte de São Paulo. O sequestrador foi preso pela Polícia Militar na manhã desta sexta-feira, 20.

Segundo informações preliminares da Secretaria de Segurança Pública, policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano foram acionados para atender a ocorrência de roubo a residência.

No endereço indicado, constataram que o criminoso ainda estava no imóvel, mantendo uma família refém.

O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foi acionado e após negociações, o autor se rendeu. A identidade do criminoso não foi revelada.

As vítimas foram resgatadas. Uma delas era um jovem que, de acordo com informações preliminares da polícia, teria Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O caso será apresentado à Polícia Civil para o prosseguimento das medidas de polícia Judiciária.