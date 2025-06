Marco Nanini adota ponto eletrônico no teatro: 'Não está nada na ponta da língua'

De volta aos palcos paulistanos com o espetáculo Traidor, Marco Nanini falou abertamente sobre um recurso que passou a usar no teatro com o avanço da idade: o ponto eletrônico.

Em entrevista ao Polipolar Show, programa apresentado por Michel Melamed, o ator revelou que adotou a técnica após completar 60 anos. Hoje, com 77, ele encara a ajuda como parte natural de sua rotina cênica.

"Não está nada na ponta da língua. Na verdade, eu não tenho isso, mas sim, o ponto eletrônico", confessou o artista. "Depois dos 60 anos, comecei a usar ponto eletrônico nas peças. Eu treinei e dei aula de ponto para ele. Agora é ator, fez escola de teatro e continua sendo meu ponto", completou.

Relação afetiva com os animais

Nanini também comentou sobre sua relação afetiva com os animais. "Gosto muito de ver bichos, de qualquer tipo. Acho eles muito interessantes, porque servem como inspiração por conta das atitudes e situações que se colocam. Eles são bonitos", afirmou o ator, que hoje vive com 10 cachorros.

A conexão com o universo animal foi tão profunda que o levou a repensar hábitos alimentares.

"Virei vegetariano por conta de um perfil no Instagram sobre animais. Aí não quis comer os bichos, só como gente quando pode", brincou o ator.