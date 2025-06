Mundial de Clubes: Mascherano vê Inter Miami 'vivo' contra o elogiado Palmeiras e exalta Messi

Javier Mascherano não escondeu sua euforia com a vitória do Inter Miami, de virada, sobre o Porto, por 2 a 1. Na segunda colocação do Grupo A, atrás somente do líder Palmeiras no saldo de gols (2 a 1), o treinador argentino exaltou o "melhor do planeta" Messi e mostrou confiança em bom resultado diante dos elogiados paulistas por vaga às oitavas do Mundial de Clubes: "Estamos vivos."

Encantado com o futebol dos times sul-americanos nos Estados Unidos, sobretudo os brasileiros, Mascherano elogiou o Palmeiras, adversário de segunda-feira, além de Flamengo e Fluminense - sua coletiva foi antes do triunfo do Botafogo diante do Paris Saint-Germain.

"Sabemos que as equipes brasileiras são as mais fortes da América do Sul, pois têm possibilidade de investir muito mais dinheiro que os outros países no continente. Claramente seguimos mais o Palmeiras, que possui uma grande equipe, tem jogadores há muito tempo, conseguiu títulos locais, Libertadores, está competindo no nível máximo...", não poupou elogios Mascherano ao adversário de segunda-feira às 22 horas (de Brasília).

"Mas também temos Flamengo, o Fluminense fez uma grande partida. Não surpreende, a competição na América do Sul é muito forte e isso é demonstrado nesse tipo de torneio", seguiu. "Futebol é definido nos detalhes, mas os sul-americanos vão estar à altura das equipes europeias", prosseguiu, avaliando como se desenrolará o Mundial.

Mascherano aproveitou para celebrar a chance de levar o Inter Miami às oitavas de final. "Esta vitória (sobre o Porto) significa, acima de tudo, nos mantermos vivos no grupo. É um grupo difícil para nós, porém mostramos que, quando você é competitivo, você consegue encarar os rivais de igual para igual. Hoje (quinta-feira) tivemos a chance de vencer e estamos felizes", celebrou, já focando no Palmeiras, no qual um empate garante a vaga.

"Estamos felizes, pois deixamos a impressão de que somos um time sério. Quando estamos juntos, unidos e fazemos o que temos de fazer, podemos competir contra um adversário que está em um nível superior ao nosso", avaliou. "Nosso time está em processo de construção e mostramos que podemos jogar um bom futebol. Não precisamos ficar presos ao adversário que enfrentamos."

Não escondeu, contudo, sua euforia sobre Messi, decisivo diante dos portugueses com lindo gol de falta. "Seu nível competitivo, sua vontade de superar as adversidades com o desconforto no quadríceps e continuar correndo... Foi isso que o tornou o maior da história. É por isso que ele é diferente", elogiou.

E foi além: "Messi é um grandíssimo jogador, que vem dominando o cenário do futebol nos últimos 20 anos. Na minha opinião pessoal, é o melhor jogador que praticou esse esporte", referendou. "Não tenho nenhuma dúvida e isso não significa menosprezar Cristiano Ronaldo, um jogador extraordinário que segue competindo no mais alto nível."