Japão discute plano de reduzir emissão de JGBs de longo prazo com principais negociadores

O Ministério das Finanças do Japão planeja reduzir a emissão de títulos do governo japonês (JGBs, pela sigla em inglês) de longo prazo, depois de um forte avanço nos rendimentos dos papéis ter alarmado os mercados.

Em reunião com os principais negociadores de JGBs nesta sexta-feira, o ministério colheu opiniões sobre seu plano de cortar as ofertas de títulos de 20 anos em 200 bilhões de ienes (o equivalente a US$ 1,37 bilhão) a cada leilão e as de JGBs de 30 e 40 anos em 100 bilhões de ienes, também a cada leilão, até março de 2026. A proposta é que as reduções comecem em julho.

Para equilibrar os volumes emitidos, o ministério disse que também planeja aumentar a emissão de JGBs de 2 anos e outros papéis de mais curto prazo.

O plano de emissão de dívida super longa do ministério está em evidência desde que seus rendimentos atingiram máximas em vários anos recentemente, refletindo a fraca demanda de investidores e preocupações sobre o custo de pagamento da enorme dívida do governo. A sustentabilidade fiscal é um desafio de longa data para o Japão, que possui uma dívida federal duas vezes maior que o tamanho de sua economia.

Em maio, o retorno dos JGBs de 40 anos saltou para 3,675%, atingindo o maior nível desde 2007, quando o ministério começou a emitir a esse tipo de papel. Já o rendimento do JGB 30 anos alcançou o patamar inédito de 3,185%.

O Ministro das Finanças, Katsunobu Kato, tem alertado que o aumento dos rendimentos poderá impulsionar os custos com pagamentos de juros e intensificar a pressão fiscal, embora tenha ressaltado que não houve problemas nas vendas de JGBs a investidores. Fonte: Dow Jones Newswires.

