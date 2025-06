Morre Francisco Cuoco, um dos grandes atores da TV brasileira, aos 91 anos

Morreu nesta quinta-feira, 19, aos 91 anos, o ator Francisco Cuoco, um dos grandes atores da história da televisão brasileira. Ele estava internado havia cerca de 20 dias no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A causa da morte não foi divulgada.

Recentemente, Cuoco enfrentava problemas de saúde, como ansiedade e excesso de peso, chegando a pesar cerca de 130kg.

Renomado ator , cuja carreira se estendeu por várias décadas, marcou a história da televisão, teatro e cinema no Brasil.

Nascido em 29 de novembro de 1933, em São Paulo, Cuoco iniciou sua trajetória artística no teatro, ainda na década de 1950, destacando-se por sua presença de palco e versatilidade. Filho do feirante italiano Leopoldo Cuoco, Francisco cresceu no bairro paulistano do Brás.

Seu primeiro protagonista no teatro foi com o personagem Werneck, de O Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues, em 1961, com direção de Fernando Torres.

Sua transição para a televisão aconteceu no início dos anos 60, quando a TV ainda dava seus primeiros passos no Brasil, tornando-se um dos pioneiros e mais influentes atores da sua geração.

Ao longo de sua carreira na televisão, Francisco Cuoco participou de inúmeras novelas, séries e especiais, tornando-se um rosto familiar e querido pelo público brasileiro. Entre seus trabalhos mais notáveis estão suas atuações em produções como O Rei do Gado, Selva de Pedra, O Astro e Sassaricando.

No século atual, se destacou em novelas como Da Cor do Pecado, América e Cobras & Lagartos.

Além de sua contribuição para a televisão, Francisco Cuoco também deixou sua marca no cinema, em filmes como Cafundó, Gêmeas, Traição.

Apesar de ter começando a carreira nos palcos, o trabalho na TV o deixou longe do gênero por longos anos, até voltar ao teatro em Três Homens Baixos, de 2004.

Longe da TV nos últimos anos de vida, sua última participação foi na novela Salve-se Quem Puder, de 2020.

Na vida pessoal, primeiramente ele foi casado com a atriz Carminha Brandão, nos anos 1960. Depois, casou e teve três filhos com Gina Rodrigues, se separando em 1984. Em 2013, assumiu relação com Thaís Almeida, 54 anos mais jovem do que ele. O romance chegou ao fim em 2017.