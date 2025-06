Herdeiros dos 'beatles' John, Paul e Ringo colaboram em nova canção

A banda de rock Mantra of the Cosmos, comandada pelo baterista Zak Starkey, filho de Ringo Starr, contou com convidados especiais em uma nova canção. Sean Ono Lennon e James McCartney - filhos de John Lennon e Paul McCartney - foram convidados para dividir os vocais na faixa Rip Off.

Starkey publicou um trecho do projeto nas redes sociais, com referências aos Beatles, mas negou ao jornal britânico The Telegraph que a colaboração tenha sido uma tentativa de soar como a banda inglesa. "É como o Mantra of the Cosmos com eles. É Sean of the Cosmos e James of the Cosmos, ainda é a minha banda", esclareceu.

Starkey também falou sobre o fato de o filho de George Harrison, Dhani Harrison, não ter participado do projeto. "Não, não preciso. Por que preciso?", disse.

O baterista recentemente também estampou manchetes pelo mundo por causa de seu desligamento polêmico do The Who, com quem tocava desde 1996.