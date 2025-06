Jorge Messias da AGU e ministro do STF André Mendonça comparecem à Marcha para Jesus em SP

O Advogado-geral da União, Jorge Messias, e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, compareceram à 33ª Marcha para Jesus, que acontece nesta quinta-feira, 19, na capital paulista. Além deles, estão presentes: governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); o prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB); o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, André do Prado (PL); o prefeito de Sorocaba (SP), Rodrigo Manga (Republicanos); o secretário de Segurança da capital, Orlando Morando; e o vereador Adrilles Jorge (União Brasil).

O presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, e o secretário de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab (PSD) também são esperados.

Tarcísio cantou louvor (a música "Mil Graus de Unção) ao lado de Nunes em cima do trio elétrico principal.

Nesta quinta, o republicano comemora o seu aniversário e por isso, recebeu felicitações aos gritos dos fiéis, por sua vez enrolados nas bandeiras de Israel que estão à venda por todo o trajeto da Marcha, entre a Praça da Luz, no Centro, e a Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, na zona Norte da cidade.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi convidado, mas não compareceu, por causa de compromissos internacionais nesta semana.

O público estimado pela organização do evento é de 2 milhões de pessoas durante o dia todo.