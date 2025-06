Bolsas da Europa fecham na maioria em queda, de olho em Israel-Irã e decisões de juros

As bolsas europeias fecharam em queda, com exceção de Lisboa, nesta quinta-feira, 19, em meio ao aumento das tensões geopolíticas envolvendo Israel e Irã, com temores de uma possível participação dos Estados Unidos, e enquanto investidores ponderavam a decisão do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) de manter sua taxa de juros inalterada.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,78%, a 536,11 pontos. Em Londres, o FTSE 100 fechou em queda de 0,58%, aos 8.791,80 pontos. Em Paris, o CAC 40 teve queda de 1,34%, a 7.553,45 pontos. Em Frankfurt, o DAX caiu 1,12%, a 23.056,71 pontos. Em Milão, o FTSE MIB cedeu 1,21%, a 38.942,19 pontos. Em Madri, o Ibex 35 teve queda de 1,28%, a 13.744,90 pontos. Em Lisboa, na contramão, o PSI 20 subiu 0,05%, a 7.392,67 pontos. Os dados são preliminares.

O BoE manteve seu juro básico em 4,25%, como era amplamente esperado, em meio a persistentes incertezas sobre os efeitos econômicos da política tarifária dos EUA. Na quarta, sob a mesma justificativa, o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) manteve seus juros pela quarta vez seguida mesmo pressionado pelo governo de Donald Trump a reduzir as taxas.

Houve cortes de juros, no entanto, em outras partes da Europa: o BC suíço reduziu sua taxa em 25 pontos-base, para 0%, e o da Noruega anunciou corte do mesmo tamanho, a 4,25%.

Na quarta, o presidente dos EUA, Donald Trump, reuniu-se com assessores de segurança para avaliar a possibilidade de um ataque militar contra o Irã. Já nesta quinta-feira, Trump contestou uma reportagem afirmando que ele teria aprovado planos de avançar com a ofensiva. Em Nova York, os mercados estão fechados nesta quinta devido ao feriado de Juneteenth.

Em Milão, após a UE aprovar a aquisição do Banco BPM (-3,02%) pelo UniCredit (-2,02%), as ações das instituições financeiras recuaram, fazendo o subíndice do setor bancário europeu terminar o dia em queda de 1,65%.