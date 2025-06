Criança de 2 anos é socorrida com panela de pressão presa na cabeça em MG

Uma criança de dois anos foi levada por sua avó até um posto do Corpo de Bombeiros no município de Campos Altos, em Minas Gerais, na noite da terça-feira, 17, com uma panela de pressão presa na cabeça. A intervenção foi realizada com sucesso, segundo a corporação.

O menino, apesar do susto, estava ileso, consciente e ficou sob os cuidados da avó, sem ferimentos ou alterações nos sinais vitais.

Conforme os bombeiros, por volta das 22h45, durante o plantão operacional, uma mulher procurou o posto avançado acompanhada de seu neto. "A vítima e sua tutora foram recepcionadas pelos militares, que prontamente iniciaram o atendimento", disse.

Para a retirada da panela de pressão com segurança, os bombeiros protegeram o rosto da criança com compressa cirúrgica e realizaram um corte na lateral do utensílio com auxílio de um alicate de corte, ampliando o diâmetro do vão e permitindo a remoção do objeto.

A intervenção durou aproximadamente uma hora e foi concluída com sucesso. As circunstância do incidente não foram esclarecidas pela familiar.