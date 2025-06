Juros estão em trajetória de queda gradual, mesmo com recente manutenção, diz presidente do BoE

Embora o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) tenha mantido juros inalterados nesta quinta-feira, 19, o presidente do banco central britânico, Andrew Bailey, esclareceu que a trajetória geral das taxas ainda é de baixa. "As taxas de juros estão em trajetória de queda gradual, embora as tenhamos mantido inalteradas hoje", afirmou o banqueiro central. "O mundo é altamente imprevisível", acrescentou.

Na reunião desta quinta, três dirigentes defenderam um corte nos juros básicos, mas foram voto vencido, porque seis integrantes optaram pela manutenção. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.