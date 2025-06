NBA: Lakers são vendidos por R$ 54 bilhões, valor recorde de qualquer franquia de esportes

Os Los Angeles Lakers, da NBA, estão próximos de serem vendidos por US$ 10 bilhões (cerca de R$ 54,8 bilhões), valor que estabeleceria um recorde para qualquer franquia esportiva no mundo, segundo o jornalista Shams Charania, da ESPN americana. O comprador é o bilionário Mark Walter, CEO e presidente da holding TWG Global.

Jeanie Buss, atual presidente da franquia, está negociando a venda da maior parte de suas ações. Walter é acionista minoritário dos Lakers desde 2021, quando comprou os direito de preferência para uma fatia majoritária no futuro.

A família Buss é dona da equipe desde 1979, quando Jerry Buss, pai de Jeanie, assumiu a presidência da franquia ao adquiri-la por US$ 67,5 milhões (valor que, corrigido pela inflação, equivaleria a aproximadamente US$ 280 milhões atualmente). A negociação na época incluiu também o Los Angeles Kings, da NHL, e o ginásio The Forum. Jerry faleceu em 2013, deixando o controle da para os filhos.

Os Lakers são o segundo maior campeão da NBA, com 17 títulos da liga, conquistados nas temporadas de 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1972, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010 e 2020. À frente está apenas o Boston Celtics, com 18 troféus, sendo o mais recente conquistado na última temporada.

A franquia de Los Angeles é uma das mais populares da liga, com milhões de torcedores dentro e fora dos Estados Unidos. Atualmente, conta em seu elenco com a estrela LeBron James, que está em fim de contrato, mas tem grandes chances de permanecer, e também com a jovem estrela eslovena Luka Doncic.