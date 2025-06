Xabi Alonso vê lado positivo em estreia pelo Real, mas admite 'falta de precisão'

A estreia de Xabi Alonso como técnico do Real Madrid não terminou como o torcedor esperava, mas a atuação na etapa final serviu para dar sinais positivos ao comandante merengue. Após o empate por 1 a 1 com o Al-Hilal, nesta quarta-feira, no Hard Rock Stadium, em Miami, pelo Mundial de Clubes, o treinador espanhol reconheceu que a equipe deixou a desejar no primeiro tempo, mas valorizou a melhora na parte final do confronto.

"Não gostei muito da primeira parte. Estávamos bem com a posse, circulando, mas muito por fora. E, quando perdíamos a bola, não soubemos ajustar. Precisamos rever isso para melhorar. A segunda parte teve reação, equilíbrio e presença ofensiva. Faltou aquela última chance mais clara, mais precisão... mas temos que continuar vendo o lado positivo", afirmou o treinador.

Alonso também destacou o excesso de pressa como um dos fatores que comprometeram o desempenho inicial. Segundo ele, o time forçava jogadas e errava passes que deixavam o jogo aberto. "Queríamos jogar muito rápido, perdíamos a bola sem preparar bem as jogadas. Depois, estávamos distantes no campo. No segundo tempo, tivemos mais equilíbrio, mais qualidade, e isso nos permitiu ser melhores. Faltou só finalizar", completou.

Além do treinador, o goleiro Courtois também analisou o rendimento da equipe. Para o belga, ainda é cedo para uma mudança total de estilo, mas o grupo já tenta assimilar novas ideias. "Estamos tentando fazer coisas diferentes. Em quatro dias, não dá para mudar tudo o que fizemos em quatro anos com outro técnico. Tentamos uma linha mais alta, mais agressiva. No primeiro tempo, estivemos apáticos, no segundo melhoramos e foi assim que queremos jogar", afirmou.

A atuação irregular do Real foi insuficiente para superar o Al-Hilal, que se mostrou competitivo e organizado. O empate acabou frustrante para os espanhóis, especialmente após o pênalti desperdiçado por Valverde nos acréscimos. O goleiro Bono, destaque marroquino na Copa de 2022, foi decisivo ao defender a cobrança.

A partida marcou o início de um novo ciclo no clube espanhol, agora comandado por um ídolo recente que se destacou por sua visão tática no Bayer Leverkusen. A presença do estreante Alexander-Arnold também foi observada com expectativa, mas a consistência do time ainda depende de ajustes.

Com o empate, o Real Madrid soma um ponto no Grupo D. A equipe volta a campo no domingo (21), para encarar o Monterrey, no mesmo estádio, em busca da primeira vitória no torneio.