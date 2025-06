Trama golpista: Alexandre de Moraes decreta prisão do coronel Marcelo Câmara

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decretou a prisão preventiva do coronel Marcelo Câmara na ação penal da trama golpista. Ele foi denunciado no núcleo dos militares envolvidos no plano de golpe.

O Estadão pediu manifestação da defesa, mas não havia recebido retorno até a publicação deste texto.

Em sua decisão, Moraes afirma que o coronel, por intermédio de seus advogados, tentou obter informações sigilosas sobre a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, o que segundo o ministro pode caracterizar o crime de obstrução de investigação.

Moraes também afirma que Marcelo Câmara descumpriu a decisão que o proibiu de usar redes sociais "próprias ou por terceira pessoa" e de manter contato com outros investigados, "inclusive por intermédio de terceiros".

O advogado criminalista Eduardo Kuntz, que representa o coronel, entregou ao STF mensagens que afirma ter trocado com Mauro Cid por meio de um perfil no Instagram em nome de "Gabriela" (@gabrielar702). As conversas foram usadas para pedir a anulação da delação do tenente-coronel.

Moraes afirma em sua decisão que Kuntz "transbordou ilicitamente das obrigações legais de advogado". O ministro abriu um inquérito autônomo para investigar tanto o criminalista como o coronel.