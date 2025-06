Santander cria o 'Minhas Reservas' e entra na disputa das 'caixinhas' personalizadas

O Santander Brasil lança nesta quarta-feira, 18, a ferramenta "Minhas Reservas", com o objetivo de incentivar seus clientes a planejar investimentos e servir como porta de entrada para as ofertas do banco. A ferramenta também vai permitir que o banco aprofunde o conhecimento sobre as demandas e necessidades de seus clientes, segundo Alessandro Chagas, diretor de investimentos do Santander.

A ferramenta não apenas facilita a definição de metas de economia, mas também promete uma rentabilidade diária garantida, rendendo 100% do CDI, com resgate imediato, segundo o banco. O "Minhas Reservas" está disponível para todos os clientes pessoa física. A expectativa do Santander é atrair mais de 1 milhão de usuários até 2027.

O diretor de investimentos do Santander destaca que o "Minhas Reservas" foi criado para simplificar a organização financeira dos clientes, oferecendo uma experiência segura e didática. A funcionalidade permite que os usuários nomeiem e definam objetivos financeiros e os aportes dentro do próprio aplicativo.

"O Minhas Reservas não apenas ajuda os clientes a se organizarem financeiramente, mas também permite ao banco entender melhor suas necessidades e objetivos. Isso abre caminho para a oferta de produtos e serviços mais alinhados ao perfil de cada cliente, fortalecendo o ecossistema de investimentos do Santander", diz Chagas.

A ferramenta não é uma inovação em si. O modelo de "caixinhas" foi iniciado pelas fintechs e se popularizaram no Brasil levando os grandes bancos a aderirem também a esse serviço. A rentabilidade dos recursos alocados através da ferramenta também é oferecida pelos concorrentes, e a taxa de retorno do banco é competitiva em relação às fintechs e aos grandes bancos que também oferecem essa ferramenta.

Assessores e especialistas de investimentos

Para os assessores e especialistas de investimentos do banco, a ferramenta representa uma oportunidade de acompanhar de perto a jornada financeira dos clientes, inclusive aqueles com perfis mais conservadores ou que priorizam a liquidez, conforme afirma o diretor do banco.

Segundo Chagas, a ferramenta "Minhas Reservas" do Santander será integrada ao portfólio de investimentos, tornando-se visível para os assessores e permitindo uma gestão mais eficaz e personalizada.

Para os clientes que possuem mais de R$ 250 mil investidos no banco e, consequentemente, têm direito ao atendimento de um assessor ou especialista em investimentos, esta ferramenta representa mais uma opção de serviço do Santander.