Barcelona anuncia Joan García, destaque do Espanyol, como novo reforço para o gol

O Barcelona oficializou nesta quinta-feira a contratação do goleiro Joan García, de 24 anos, que pertencia ao Espanyol. O clube catalão ativou a cláusula de rescisão do jogador, no valor de 25 milhões de euros (cerca de R$ 157 milhões), com acréscimo de correção inflacionária. O reforço assinará contrato de seis temporadas, até junho de 2031, em cerimônia privada marcada para esta sexta-feira, na sede do Barça.

Natural de Sallent de Llobregat, na região de Bages, na Catalunha, Joan García seguiu os passos do irmão mais velho para se tornar goleiro. Passou por clubes de formação como Manresa e Damm, antes de chegar ao Espanyol aos 15 anos. No rival local do Barcelona, percorreu toda a base e estreou profissionalmente em 2021. Mas foi apenas em 2023/24 que se consolidou como titular absoluto da equipe.

Sua atuação na última temporada foi determinante para a permanência do Espanyol na elite do futebol espanhol. Não à toa, tornou-se alvo de diversos clubes europeus - e acabou nas mãos de Deco, responsável pelo departamento de futebol do Barça.

Com a chegada ao Barcelona, Joan García encontrará um setor já bastante competitivo. O elenco conta com o experiente Ter Stegen, o recém-contratado Szczesny e o jovem Iñaki Peña. Ainda assim, o clube aposta que o novo reforço une capacidade imediata e grande margem de evolução, com potencial para ser protagonista no futuro do time blaugrana.

No currículo, García também carrega passagens frequentes pelas seleções de base da Espanha, desde o sub-17 até o sub-21. Seu maior feito até aqui foi a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Ainda sem convocações para a equipe principal, a expectativa é que a estreia aconteça em breve - agora como jogador do Barcelona.

Em despedida nas redes sociais, o goleiro agradeceu ao Espanyol e reconheceu que a decisão pode ser mal recebida por parte da torcida. "Sempre dei tudo o que tinha para ajudar o time e representei o escudo com o máximo respeito e comprometimento", escreveu. "Foi uma decisão pensada, não só pela minha carreira, mas também pelo que considero melhor para o clube, minha família e para mim."