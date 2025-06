Irã nega alegação de Trump de que teria pedido reunião com EUA na Casa Branca

O Irã negou que qualquer autoridade do país tenha solicitado reunião com homólogos americanos na Casa Branca, conforme havia sido alegado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mais cedo, nesta quarta-feira, 18.

"Nenhuma autoridade iraniana jamais pediu para rastejar aos portões da Casa Branca. A única coisa mais desprezível do que suas mentiras é sua ameaça covarde de 'eliminar' o Líder Supremo do Irã", afirmou a missão iraniana na ONU em publicação no X.

O país persa alertou ainda que responderá a qualquer ameaça com "contra-ameaças" e medidas recíprocas. "O Irã não negocia sob coação, não aceitará a paz sob coação", escreveu.