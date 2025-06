Taxas de juros operam em baixa com dólar e Treasuries, à espera de decisão do Copom

As taxas de juros negociadas no mercado futuro oscilaram perto da estabilidade na maior parte da manhã desta quarta-feira, 18, mas passaram a exibir queda em toda a curva nos últimos minutos, em sintonia com a queda do dólar e dos juros dos Treasuries. O ambiente é de expectativa pelas decisões de política monetária nos Estados Unidos e no Brasil, além do monitoramento do noticiário sobre a tensão geopolítica envolvendo o Irã, Israel e os Estados Unidos.

Para Gustavo Okuyama, gestor de renda fixa da Porto Asset, o leve alívio na curva de juros hoje ocorre como uma devolução dos prêmios de risco que foram elevados ontem, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acenou com a possibilidade de os EUA atacarem militarmente o Irã.

Outro fator que contribui para a queda nas taxas foi a conclusão do leilão de títulos prefixados do Tesouro Nacional, com absorção de quase todos os montantes ofertados.

Para o Comitê de Política Monetária (Copom), a equipe da Porto Asset espera manutenção da taxa Selic nos atuais 14,75%. "Já tivemos um aperto monetário muito relevante e estamos falando de uma alta muito marginal que seria a 18ª. Agora, vai importar muito mais o direcionamento que o BC vai dar para essa decisão de hoje", afirma.

Às 12h05, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2026 tinha taxa de 18,855%, ante 18,867% do ajuste de ontem.

A taxa de janeiro de 2029 projetava 13,51%, contra 13,55% de ontem.