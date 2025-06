Veja quais são os piores horários para pegar estradas em SP por conta do feriado

O feriado de Corpus Christi nesta quinta-feira, 19, promete movimentar as rodovias do Estado de São Paulo. De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), são esperados mais de 16 milhões de veículos circulando pelas principais estradas que conectam capital, interior e litoral paulista.

Só no Sistema Castelo-Raposo, que é operado pela Nova Raposo e faz a ligação da capital com o interior a oeste do Estado, a estimativa é de circulação de 1,6 milhão de veículos durante o período de quinta a domingo, 22.

Em seguida, o Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, sob administração da Ecovias Leste Paulista, com ligação da capital ao Vale do Paraíba, deve ser o segundo mais carregado, com movimentação prevista de 1,2 milhão de veículos.

Quem optar por descer para o litoral sul, pelo sistema Anchieta-Imigrantes, administrado pela Ecovias, deve enfrentar engarrafamento pelos mais de 635 mil veículos esperados.

"Para garantir a fluidez, a operação prevê o aumento de recursos como guinchos e equipes de inspeção de tráfego", diz a Artesp sobre o Anchieta-Imigrantes. A Ecovias implementará no trecho de Serra as operações de pistas 7x3 (descida) e 2x8 (subida), para ajustar a capacidade das pistas conforme a demanda.

No sistema Anhanguera-Bandeirantes, 930 mil veículos devem circular. E na Tamoios, 126 mil.

Quais piores horários para pegar estrada?

De acordo com as concessionárias das rodovias paulistas, os horários de maior expectativa de movimentação em cada uma das vias, a serem evitados, são:

- Anchieta-Imigrantes: na quinta-feira, 19, segundo Baixada Santista, entre 10h e 15h13; e no domingo, 22, sentido capital, das 10h às 23h.

- Anhanguera-Bandeirantes: nesta quarta-feira, 18, sentido interior, das 16h às 20h; na quinta-feira, sentido interior, das 9h às 13h; e no domingo, sentido capital, das 15h às 22h.

- Rodoanel Mário Covas: nesta quarta-feira das 16h às 20h sentido saída da capital e na quinta das 9h às 13h no mesmo sentido. No domingo, a previsão é de fluxo normal.

- Via Dutra: das 19h de quarta às 3h de quinta sentido Rio; das 8h às 14h de quinta no sentido Rio; e no domingo, das 10h às 14h e das 19h às 3h no sentido São Paulo.

- Rio-Santos (BR-101): nesta quarta das 18h às 23h sentido Rio; na quinta das 9h às 15h sentido Rio; no domingo das 8h às 20h sentido São Paulo.

- Castello Branco-Raposo Tavares: na quarta-feira das 16h às 20h e na quinta das 9h às 13h e das 17h às 20h no sentido interior; no domingo das 14h às 22h sentido capital.

- Ayrton Senna/Carvalho Pinto: na quinta das 9h às 14h saindo da capital e no domingo das 11h às 21h no retorno.

- Régis Bittencourt: na quarta das 16h às 23h e na quinta das 5h às 15h sentido Paraná; no domingo das 12h às 22h sentido São Paulo.