Governador do BC chinês apresenta plano para internacionalização do yuan

O governador do Banco Popular da China (PBoC, na sigla em inglês), Pan Gongsheng, fez um discurso para dar ao yuan um papel mais importante no cenário global, mas muito dependerá do progresso em várias partes da economia. O PBOC anunciou oito políticas financeiras para abrir ainda mais o sistema financeiro da China e promover a internacionalização da moeda.

Em última análise, um uso mais amplo do yuan depende de uma economia robusta e de um maior progresso na conversibilidade das contas de capital, afirmam os economistas do Morgan Stanley. Para que Pequim possa expandir sua influência monetária, ela precisa de uma economia dinâmica e previsibilidade regulatória, escrevem eles.

Para restaurar a confiança global no crescimento, o Morgan Stanley avalia que o país asiático deve superar a deflação, implantando uma maior oferta de títulos do governo central para financiar o reequilíbrio - reduzindo o investimento alimentado por dívidas em outros lugares - e incentivar o uso do yuan. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado