Romero Britto lança livro de colorir inspirado no Movimento de Arte Alegre

O interesse por livros de colorir tem crescido nos últimos anos, especialmente entre jovens e adultos. Mais do que passatempo, esse tipo de publicação tem sido valorizada como ferramenta de relaxamento e de expressão criativa. De olho nesse movimento, o artista plástico Romero Britto acaba de lançar Colorindo com Romero Britto.

A novidade é uma publicação da Citadel Grupo Editorial, que traz os traços mais característicos do artista em páginas prontas para ganhar novas cores escolhidas pelo próprio leitor.

O livro, lançado durante a Bienal do Livro Rio 2025, está em pré-venda na Amazon por R$ 49,90 e deve chegar em breve às principais livrarias do País. Com 112 páginas, a obra convida o público a se tornar coautor de imagens inspiradas no estilo vibrante e otimista de Britto, marcado por elementos do cubismo e da pop art.

A ideia segue o espírito do chamado Happy Art Movement (Movimento de Arte Alegre, em português), fundado pelo artista, que busca transmitir mensagens positivas por meio da arte. Ainda, reforça o compromisso com a leveza e com a liberdade criativa, com a proposta de espalhar alegria, esperança e amor com o uso das cores.

Romero Britto é brasileiro naturalizado norte-americano e tem carreira consolidada no circuito internacional. Já teve suas obras expostas em mais de 120 países e participou de eventos de grande projeção, como a Copa do Mundo da Fifa e os Jogos Olímpicos Rio 2016.